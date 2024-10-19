В Иране рассказали о влиянии гибели главы политбюро на деятельность ХАМАС

Глава МИД Ирана Аракчи: гибель Синвара усилит решимость и мотивацию палестинцев

Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не остановит его деятельность, а лишь усилит решимость и мотивацию палестинцев. Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он также указал, что Израиль не может существовать без помощи Соединенных Штатов Америки и не способен «совершать преступления в Газе и Ливане» без их поддержки.

«Если бы у Вашингтона была реальная политическая воля, они бы смогли прекратить атаки и остановить Израиль», — подчеркнул Аракчи.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с Синваром. Израильские военные опознали лидера движения только после перестрелки и удара по зданию с засевшими там бойцами ХАМАС.