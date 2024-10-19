Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 19 октября 2024Мир

В Иране рассказали о влиянии гибели главы политбюро на деятельность ХАМАС

Глава МИД Ирана Аракчи: гибель Синвара усилит решимость и мотивацию палестинцев

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не остановит его деятельность, а лишь усилит решимость и мотивацию палестинцев. Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он также указал, что Израиль не может существовать без помощи Соединенных Штатов Америки и не способен «совершать преступления в Газе и Ливане» без их поддержки.

«Если бы у Вашингтона была реальная политическая воля, они бы смогли прекратить атаки и остановить Израиль», — подчеркнул Аракчи.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с Синваром. Израильские военные опознали лидера движения только после перестрелки и удара по зданию с засевшими там бойцами ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве умер бывший вице-президент ЮКОСа

      В Госдуме оценили желание бразильского капитана «Зенита» получить гражданство России

      Страны «Большой семерки» обвинили Китай в военной поддержке России

      Вассерман заявил о наступлении новой фазы мировой войны

      Российский регион вновь подвергся атаке БПЛА

      Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников ВСУ

      Михалков рассказал о пользе СВО для россиян

      Покупателям квартир дали рекомендации по эффективному торгу

      Киселев назвал общение Путина со СМИ стран БРИКС суперуспешным

      ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше