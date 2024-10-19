Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 19 октября 2024Россия

В небе над российским регионом перехватили и уничтожили семь дронов

Богомаз: в небе над Брянской областью перехвачено семь беспилотников

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По его словам, детонация взрывного устройства одного из сбитых дронов рядом с нежилым зданием привела к возгоранию, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника в небе над регионом. Информации о пострадавших и разрушениях в результате падения на землю осколков дронов нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Вся Куба осталась без электричества. На острове наступил тотальный блэкаут

      Мать погибшего на СВО бойца добилась отмены выплат для ушедшего из семьи бывшего мужа

      В небе над российским регионом перехватили и уничтожили семь дронов

      Глава МВД предложил альтернативу пиву на стадионах

      Марочко заявил о «вялотекущих» попытках ВСУ атаковать в ЛНР

      Зеленского заподозрили в попытке шантажировать Запад

      Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра

      Бойцам ВСУ приказали рыть окопы и создавать укрепления у Чернобыльской АЭС

      Российские военные уничтожили 440 бойцов ВСУ и два БТР

      Врач назвал три группы повышающих холестерин продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше