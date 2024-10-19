В небе над российским регионом перехватили и уничтожили семь дронов

Богомаз: в небе над Брянской областью перехвачено семь беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По его словам, детонация взрывного устройства одного из сбитых дронов рядом с нежилым зданием привела к возгоранию, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника в небе над регионом. Информации о пострадавших и разрушениях в результате падения на землю осколков дронов нет.