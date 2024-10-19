Средства ПВО уничтожили два дрона в небе над российским регионом

Голубев: средства ПВО уничтожили два БПЛА в небе над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА», — написал он.

По слова Голубева, информации а пострадавших и разрушениях в результате падения на землю осколков дронов нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами за сутки. Как отметили в ведомстве, два украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Курской областью, еще два БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.