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02:25, 19 октября 2024Россия

Средства ПВО уничтожили два дрона в небе над российским регионом

Голубев: средства ПВО уничтожили два БПЛА в небе над Ростовской областью

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА», — написал он.

По слова Голубева, информации а пострадавших и разрушениях в результате падения на землю осколков дронов нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами за сутки. Как отметили в ведомстве, два украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Курской областью, еще два БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.

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      Марина Совина
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