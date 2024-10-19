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00:40, 19 октября 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над российскими регионами

Минобороны РФ: четыре БПЛА уничтожены в Курской и Брянской областях за сутки

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были уничтожены над российскими регионами за сутки. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, два украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Курской областью около 11:20 и 15:10 по московскому времени. Еще два беспилотника российские военные сбили в 21:30 и 22:35 по московскому времени над территорией Брянской области.

Ранее пять беспилотников удалось уничтожить над Орловской областью.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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