Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над российскими регионами

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были уничтожены над российскими регионами за сутки. Об этом пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, два украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Курской областью около 11:20 и 15:10 по московскому времени. Еще два беспилотника российские военные сбили в 21:30 и 22:35 по московскому времени над территорией Брянской области.
Ранее пять беспилотников удалось уничтожить над Орловской областью.
Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.