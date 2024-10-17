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15:24, 17 октября 2024Россия

Пять беспилотников уничтожили над Орловской областью

Минобороны заявило о пяти уничтоженных беспилотниках над Орловской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось уничтожить над Орловской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Атака производилась в период с 13:50 до 14:30, разъяснили в министерстве. Устройства самолетного типа были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не раскрыли.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что ночью регион подвергся атакам трех беспилотников.

Тогда никто из мирных жителей не пострадал. Значительных разрушений на земле также не зафиксировали.

16 октября над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона. О том, где конкретно сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), глава региона не уточнял.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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