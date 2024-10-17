Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: ночью над регионом сбили три беспилотника ВСУ

В ночь на четверг, 17 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Орловской области три беспилотника. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Ночью вражеские атаки продолжились – еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет», — сообщил Клычков.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор также поблагодарил российских военных за работу.

Вечером в среду, 16 октября, над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ. О том, где конкретно сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), глава региона не уточнял.