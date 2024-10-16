ВСУ атаковали беспилотниками российский регион

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. «На месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

Ранее Минобороно России сообщило, что в ночь на вторник, 15 октября, ВСУ пытались атаковать три региона России. По данным ведомства, украинские дроны перехватили над Курской, Тульской и Белгородской областями. Там добавили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.