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21:48, 16 октября 2024Россия

ВСУ атаковали беспилотниками российский регион

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. «На месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

Ранее Минобороно России сообщило, что в ночь на вторник, 15 октября, ВСУ пытались атаковать три региона России. По данным ведомства, украинские дроны перехватили над Курской, Тульской и Белгородской областями. Там добавили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

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      Марина Совина
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