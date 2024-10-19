В одном из двух районов Петербурга восстановили подачу электричества после аварии

В Приморском районе Санкт-Петербурга восстановили электроснабжение после аварии

Энергетики восстановили подачу электричества после аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ПАО «Россети Ленэнерго».

По данным компании, в восстановительных работах была задействована 21 бригада специалистов. «Созданы резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов. Проведены необходимые переключения в сети», — уточняется в сообщении.

Электричество отключилось у жителей Приморского района Санкт-Петербурга утром в субботу, 19 октября. До этого местные жители сообщали о громких хлопках в районе — они, вероятно, были связаны с беспилотником, который сбили над городом силы противовоздушной обороны.

В «Россети Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Причиной отключения электричества в части домов Приморского района Петербурга, как указывалось, стала авария на подстанции.