В Петербурге сбили беспилотник. Утром горожане жаловались на хлопки, почти 300 зданий остались без электричества

В Петербурге утром 19 октября силы ПВО сбили беспилотник

В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на экстренные службы.

Дрон сбили 19 октября. По предоставленной информации, угроз для населения нет. Каких-либо подробностей случившегося не приводится, Министерство обороны России не публиковало данных о ситуации. Официального подтверждения властей сейчас пока нет.

Горожане утром жаловались на хлопки, отключилось электричество

Утром в субботу в жилом комплексе «Юбилейный квартал» в Приморском районе Петербурга полностью отключилось электричество, пишет «Фонтанка».

Первые сообщения начали поступать около 7:30. До этого местные жители сообщали о громких хлопках в районе. «Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», — поделились горожане. Хлопок был слышен и на дачах возле Орловского карьера.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Звуки, напоминающие хлопки, раздались около Парашютной улицы, отчеты о пропавшем электричестве затем стали поступать не только из «Юбилейного квартала», но и с Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов. В зону отключения электричества в Приморском районе Петербурга попали порядка 300 зданий, стало известно «Фонтанке».

В «Россети Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Причиной отключения электричества в части домов Приморского района Петербурга, как указывалось, стала авария на подстанции.

Власти Петербурга сообщали об усилении защиты города от БПЛА

В августе губернатор города Александр Беглов говорил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области усилят защиту от беспилотников.

Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник также заявил о наращивании группировки систем уничтожения БПЛА и других воздушных угроз.

В марте беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, дрон летел со стороны Ладожского озера в сторону поселка Углово. БПЛА также видели, когда он пролетел над Ржевским полигоном. Жители рассказывали, что слышали громкий звук. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискаревском проспекте и врезался в нее. Возможной целью могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке Петербурга, до которой от места падения менее одного километра.

Тогда кадры, вероятно, деформированной детали двигателя публиковал Telegram-канал «Mash на Мойке». На снимке было видно искореженный фрагмент дрона небольших размеров. По данным издания, Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.