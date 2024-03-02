Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

В Санкт-Петербурге утром 2 марта упал беспилотник, поврежден жилой дом

На территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга упал беспилотник. Он врезался в один из жилых домов.

Первые сообщения о беспилотнике в небе поступили в 7 утра — его заметили во Всеволожском районе. По словам очевидцев, дрон летел со стороны Ладожского озера в сторону поселка Углово.

БПЛА также видели, когда он пролетел над Ржевским полигоном. Жители рассказывали, что слышали громкий звук. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискаревском проспекте и врезался в нее. Судя по некоторым данным, беспилотник летел с востока. Возможной целью могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке Петербурга, до которой от места падения менее 1 километра.

Фото: Stringer / Reuters

Власти отреагировали на ЧП

Данные о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП, подтвердил губернатор Александр Беглов. Он уточнил, что на месте работают МЧС и представители силовых структур. В то же время причины произошедшего глава Петербурга не назвал.

Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга

Власти Калининского района Петербурга, в свою очередь, тоже рассказали ТАСС о ЧП на территории Красногвардейского района города. Также сообщалось об отсутствии пострадавших, каких-либо подробностей не озвучили.

Появилось фото обломка взорвавшегося беспилотника

Кадры, вероятно, деформированной детали двигателя опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». На снимке видно искореженный фрагмент небольших размеров. Фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя. Telegram-канал Shot, между тем, отмечает, что первые прибежавшие на звук взрыва обнаружили кожух цилиндра с ребрами охлаждения.

По данным «Mash на Мойке», Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.