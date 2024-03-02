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09:24, 2 марта 2024Россия

Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

Опубликовано фото с обломком беспилотника, взорвавшегося в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В сети появилось фото с обломком беспилотника, взорвавшегося возле жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Как уточняет издание, фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя.

По информация канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.

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      Константин Лысяков
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