Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

Опубликовано фото с обломком беспилотника, взорвавшегося в Санкт-Петербурге

В сети появилось фото с обломком беспилотника, взорвавшегося возле жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Как уточняет издание, фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя.

По информация канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.