Тушащий пожар на своем балконе после атаки БПЛА россиянин попал на видео

Очевидцы сняли на видео петербуржца, тушащего пожар на балконе после атаки БПЛА

Начало событий в новости Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

Житель Петербурга, тушащий пожар на своем балконе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), попал на видео. Запись, сделанную очевидцами происшествия, опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден мужчина, который сбивает огонь на поврежденном взрывом балконе. Показаны последствия атаки на двух домах. После атаки БПЛА загорелись два балкона дома на Пискаревском проспекте.

Сообщения о взрыве беспилотника в Петербурге появились утром 2 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки. Губернатор города Александр Беглов заявил, что в результате ЧП пострадавших нет.