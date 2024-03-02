Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 2 марта 2024Россия

Губернатор Петербурга подтвердил ЧП в Красногвардейском районе города

Губернатор Беглов: в Красногвардейском районе произошло ЧП, жертв нет

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Случившееся подтвердил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — рассказал он. На месте происшествия работают МЧС и силовики. Причины произошедшего глава Петербурга не назвал.

Беглов добавил, что возглавил оперативный штаб. В данный момент необходимо оценить повреждения.

О ЧП в Санкт-Петербурге стало известно ранее 2 марта. На Пискаревском проспекте взорвался беспилотник. На опубликованных в сети кадрах можно было видеть пятиэтажный жилой дом с поврежденными окнами и балконами, один из которых горит. Местные наблюдали, как дрон пролетел над их головами.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты ВСУ в зоне спецоперации не могут взлетать с аэродромов. В Минобороны России рассказали, что им мешает

      Маск оценил заявление о признании Крыма и Донбасса российскими

      Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

      Губернатор Петербурга подтвердил ЧП в Красногвардейском районе города

      Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

      Горящий после взрыва беспилотника жилой дом в Петербурге сняли на видео

      Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

      Стало известно о прекращении обстрелов Спартака после взятия Авдеевки

      Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа

      Момент взрыва беспилотника в небе над Петербургом попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше