Губернатор Петербурга подтвердил ЧП в Красногвардейском районе города

Губернатор Беглов: в Красногвардейском районе произошло ЧП, жертв нет

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Случившееся подтвердил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — рассказал он. На месте происшествия работают МЧС и силовики. Причины произошедшего глава Петербурга не назвал.

Беглов добавил, что возглавил оперативный штаб. В данный момент необходимо оценить повреждения.

О ЧП в Санкт-Петербурге стало известно ранее 2 марта. На Пискаревском проспекте взорвался беспилотник. На опубликованных в сети кадрах можно было видеть пятиэтажный жилой дом с поврежденными окнами и балконами, один из которых горит. Местные наблюдали, как дрон пролетел над их головами.