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09:13, 2 марта 2024Россия

Горящий после взрыва беспилотника жилой дом в Петербурге сняли на видео

Mash опубликовал видео первых минут после взрыва беспилотника в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео первых минут после взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно пятиэтажный жилой дом с поврежденными окнами и балконами, один из которых горит. Вокруг разбросаны обломки. «Тут полдома разнесло, пацаны», — говорит за кадром очевидец.

Как пишет издание, местные жители видели, как беспилотник пролетел над их головами.

Ранее появилось видео с моментом взрыва беспилотника. На записи слышен звук мотора дрона и громкий звук детонации.

О падении беспилотника в Петербурге стало известно утром 2 марта. Обломки дрона упали на жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. Повреждены минимум пять квартир. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

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      Константин Лысяков
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