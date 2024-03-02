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08:34, 2 марта 2024Россия

Момент взрыва беспилотника в небе над Петербургом попал на видео

Сообщается о взрыве в Санкт-Петербурге, БПЛА повредил 5 квартир жилого дома

Момент взрыва беспилотника в небе над Санкт-Петербургом попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, слышны звук мотора и мощный взрыв.

Обломки дрона упали на жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. Повреждены минимум пять квартир, это строение и соседнее обесточены. Жителей эвакуировали.

О падении беспилотника в Петербурге сообщалось ранее утром в субботу, 2 марта. Очевидцы слышали звук мотора в небе, а затем увидели яркую вспышку и услышали звук взрыва. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

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      Марина Совина
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