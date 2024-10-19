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10:30, 19 октября 2024Россия

В Санкт-Петербурге сбили беспилотник

«Фонтанка»: в Петербурге сбили беспилотный летательный аппарат

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Санкт-Петербурге сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). На данный момент угрозы для местных жителей нет.

Другой информации, а также официального подтверждения властей, сейчас нет.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городе и Ленинградской области усилят защиту от беспилотных летательных аппаратов. Помимо того, по его словам, на данный момент идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз и усиливание системы защиты акватории Финского залива.

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      Никита Абрамов
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