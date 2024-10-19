В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

Сазанов: зарубежные товары с маркетплейсов могут обложить НДС

В России захотели обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. О возможном введении налога на часть продукции на Московском финансовом форуме заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.

Сейчас импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом. Для них ведомство предлагает не устанавливать предельных порогов, а собирать НДС «прямо с нуля». Взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли. Эта инициатива обсуждается на уровне ЕАЭС, при этом Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период, сроки введения и размер ставки налога.

Также Минфин готов сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро. Товары, чья стоимость превышает этот порог, обложат пятипроцентной пошлиной — причем взимать ее будут с полной стоимостью товара, а не с превышения, как это делается сейчас, добавил Сазанов.

Ранее Минэкономразвития предложило освободить маркетплейсы от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность и товарные знаки. Ведомство предложило определить условия, когда операторы цифровых платформ не будут наказываться за то, что партнеры площадки продают контрафакт. Одним из условий станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или своевременные попытки предотвратить его.