Залужный высказался про положение Украины на фронте

Залужный: выход Украины из затяжной войны почти невозможен

В 2023 году Украина вошла «в состояние затяжной войны, выход из которой уже сегодня кажется невозможным», заявил посол страны в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

По его мнению, Украина не смогла достичь значительных успехов, потому что Запад, «опасаясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом поставил его перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО.

«У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы», — заявил он.