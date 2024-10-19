Константинов призвал Запад публично откреститься от плана Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от плана победы Владимира Зеленского. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов призвал Запад публично откреститься от плана Зеленского и подчеркнул, что эта инициатива ничего конструктивного в себе не содержит. По его мнению, украинский президент стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на Россию граждан возможности на самоопределение.

«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение. Примерно так же, как это случилось в 2014 году в Крыму и в 2022 — в новых российских регионах», — заключил он.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе снятие вступление Украины в НАТО и снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

