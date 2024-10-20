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11:41, 20 октября 2024Путешествия

Аэропорт в Новой Зеландии запретил долгие объятия

Аэропорт в Новой Зеландии ввел трехминутный лимит на прощальные объятия

Фото: Antonio Suarez Vega / Shutterstock / Fotodom

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим долгие объятия. Об этом сообщает CNN.

Лимит на объятия, согласно требованию администрации, составил три минуты. «Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на объявлениях, размещенных в аэропорту.

Генеральный директор аэропорта Даниэль Де Боно объяснил нововведения последним научным исследованием, где говорится, что 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви» окситоцина.

В феврале Минтранс захотел ужесточить требования по обеспечению безопасности в аэропортах России. В частности, там предложили не пускать в авиагавани провожающих и встречающих. Уточняется, что подготовленный ведомством законопроект на данном этапе проходит оценку регулирующего воздействия.

Так, Минтранс предложил запретить пускать в авиагавани провожающих и встречающих. Подобные ограничения есть за рубежом, например, в аэропортах Дели или Ташкента, куда люди не могут попасть без билета или пропуска. При этом в «Общественном объединении пассажиров» предупредили, что реализация меры ухудшит права путешественников.

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      Алевтина Запольская
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