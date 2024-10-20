Балицкий: воюющих за Зеленского солдат не простят ни в России, ни на Украине

Воюющих за президента Украины Владимира Зеленского и его режим солдат ждет печальное будущее, поскольку их не простят ни в России, ни на самой Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, только военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас имеют возможность оказать сопротивление киевскому режиму. Он добавил, что им это невыгодно, так как им не простят тех преступлений, что они уже совершили.

«Они же понимают, что их здесь не простят. Куда им деваться? Мы же им не простим все равно издевательства над пленными, обстрелы наших городов», — сказал глава региона.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта России и Украины. Он подчеркнул, что отношение западных стран к противостоянию можно описать словами «чем хуже, тем лучше».