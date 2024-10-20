Балицкий: Запад заинтересован в гибели людей в России и на Украине

Запад заинтересован в гибели людей на территории России и Украины. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что отношение западных стран к конфликту можно описать словами «чем хуже, тем лучше». По мнению губернатора, они стремятся к наибольшему ущербу, поскольку для них это — «чистый бизнес-план».

«Они потом будут давать какой-нибудь план Маршалла или там еще что-нибудь придумают. В общем, как засунуть сюда побольше кредитных денег, чтобы не рассчитались уже потом и дети, дети детей и так далее», — отметил он.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обвинил страны Запада в затягивании конфликта на Украине. При этом, по его словам, ответственность за украинский кризис лежит на них.