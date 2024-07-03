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13:03, 3 июля 2024Бывший СССР

Белоусов обвинил Запад в затягивании украинского конфликта

Белоусов: спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран-участниц СНГ, передает РИА Новости.

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас — целенаправленно его затягивает», — сказал он.

По словам главы Минобороны России, страны Запада всячески потворствуют «временному правительству Украины» в «насаждении нацизма в самых острых его проявлениях» и прилагают максимум усилий по искажению исторической правды.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Андрей Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств. Его избрали председателем структуры в ходе заседания Совета.

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      Александр Курбатов
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