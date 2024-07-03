Белоусов: спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается

Спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран-участниц СНГ, передает РИА Новости.

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас — целенаправленно его затягивает», — сказал он.

По словам главы Минобороны России, страны Запада всячески потворствуют «временному правительству Украины» в «насаждении нацизма в самых острых его проявлениях» и прилагают максимум усилий по искажению исторической правды.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Андрей Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств. Его избрали председателем структуры в ходе заседания Совета.