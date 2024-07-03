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12:44, 3 июля 2024Бывший СССР

Белоусов возглавил Совет министров обороны СНГ

Председателем Совета министров обороны СНГ избрали главу МО России Белоусова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в заявлении.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны России. Об этом заявили в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что Совет командующих пограничными войсками СНГ провел заседание в Бресте. В его рамках были рассмотрены вопросы укрепления внешних границ и проведения совместных спецопераций в 2025 году.

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      Екатерина Грищенко
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