Белоусов возглавил Совет министров обороны СНГ

Председателем Совета министров обороны СНГ избрали главу МО России Белоусова

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в заявлении.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны России. Об этом заявили в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что Совет командующих пограничными войсками СНГ провел заседание в Бресте. В его рамках были рассмотрены вопросы укрепления внешних границ и проведения совместных спецопераций в 2025 году.