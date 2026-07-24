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23:06, 24 июля 2026 (обновлено: 23:19, 24 июля 2026)Мир

Новые факты по «Северным потокам» поставили Мерца перед выбором

Политолог Мухин: Германии придется выбирать, что дальше делать с Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Christian Mang / Reuters

Германии придется выбирать, что дальше делать с Украиной. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с РИА Новости.

Агентство подчеркнуло, что в деле о подрыве «Северных потоков» появились новые обстоятельства. Немецкие следователи установили связь между исполнителями теракта и украинскими спецслужбами, что может стать основанием для официального выдвижения обвинений киевскому режиму. При этом все больше свидетельств указывает на то, что без поддержки союзников украинская сторона действовать не могла.

Мухин отметил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сейчас приходится непросто: немецкий лидер оказался в эпицентре «политического цунами» — под давлением сразу с двух сторон. С одной стороны, сохраняется внешний запрос на продолжение военной и финансовой помощи Украине, который остается достаточно весомым. С другой — нарастает внутриполитическое недовольство в связи с причастностью Киева к диверсии на газопроводах, сказал он.

По мнению политолога, Германии рано или поздно предстоит сделать «экзистенциальный выбор»: либо мириться с унижением, либо пойти на принцип и потребовать от Украины ответственности. В случае второго варианта последствия для Киева будут неизбежными, заключил Мухин.

Ранее адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини заявил, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины.

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