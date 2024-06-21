Пограничники СНГ обсудили укрепление внешних границ

На заседании СКПВ СНГ вынесли на рассмотрение программу укрепления границ

Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) на заседании в Бресте рассмотрел вопросы проведения совместных спецопераций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году, а также принял решение вынести на рассмотрение Совета глав государств СНГ проект программы сотрудничества по укреплению безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Об этом сообщила координационная служба СКПВ, передает ТАСС.

«Рассмотрены вопросы проведения совместных специальных пограничных операций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания совет принял 14 решений, направленных на дальнейшее укрепление и расширение многостороннего пограничного сотрудничества.

Ранее стало известно, что на штабных переговорах Организации Договора о коллективной безопасности выбрали место проведения учений коллективных сил быстрого реагирования Центральноазиатского региона «Рубеж-2024». Сообщается, что они пройдут на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане.