Пьяные военные угнали БТР и протаранили на нем несколько автомобилей

В Британии пьяные военные угнали 15-тонный БТР и протаранили на нем несколько автомобилей

В Великобритании пьяные военные угнали 15-тонный бронетранспортер (БТР) и протаранили на нем несколько автомобилей. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в графстве Уилтшир. Отмечается, что двое военных с местной базы решили отдохнуть в расположенном рядом городке Перхем Даун. Они вернулись в воинскую часть в состоянии алкогольного опьянения и угнали бронемашину.

Во время поездки военные задели несколько легковых автомобилей, после чего вернули БТР на место и легли спать. Однако наутро обоих виновников вычислили и арестовали. Выяснилось, что ущерб от их пьяной езды на боевой машине составил более 100 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны. Речь шла о солдате войск территориальной обороны. Правонарушитель хотел сбежать, но его задержали.