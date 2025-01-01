В Польше солдат открыл стрельбу в общественном месте

Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в Мельнике

Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, пишет РИА Новости.

Как уточнил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, правоохранительные органы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте. «Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией», — добавил он.

Отмечается, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны. Правонарушитель хотел сбежать, но его задержали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Польше пожаловались на ежедневную стрельбу на границе с Белоруссией.