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21:32, 1 января 2025Мир

В Польше солдат открыл стрельбу в общественном месте

Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в Мельнике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Neil Milton / Global Look Press

Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, пишет РИА Новости.

Как уточнил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, правоохранительные органы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте. «Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией», — добавил он.

Отмечается, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны. Правонарушитель хотел сбежать, но его задержали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Польше пожаловались на ежедневную стрельбу на границе с Белоруссией.

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