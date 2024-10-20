Бывшая Дурова объяснила возбуждение против него уголовных дел

Болгар: против Дурова открыли уголовные дела из-за насилия и неуплаты алиментов

Против сооснователя мессенджера Telegram, российского бизнесмена Павла Дурова возбудили уголовные дела в Швейцарии из-за уклонения от уплаты алиментов и физического насилия над детьми. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала бывшая девушка и мать троих детей Дурова россиянка Ирина Болгар.

«Правда в том, что уголовные дела против него были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми», — объяснила Болгар.

В публикации она подчеркнула, что до сих пор пытается разрешить осложнения со здоровьем своих детей, пострадавших от рук Дурова.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин рассказал, что у Болгар патологическая любовь к роскошной жизни и что в 2019 году бизнесмен единоразово перевел ей семь миллионов евро на содержание детей.