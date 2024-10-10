Бывший сотрудник Дурова назвал Ирину Болгар сталкершей и раскрыл ее многомиллионные траты

Экс-сотрудник Дурова Лобушкин заявил о «патологической страсти к роскоши» Болгар

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин заявил о «патологической страсти к роскоши» Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей предпринимателя. В своем Telegram-канале Лобушкин также раскрыл ее многомиллионные траты.

«Завидую выдержке Павла Валерьевича, который по большей части игнорирует сталкершу и весь этот цирк вокруг нее. Кроме коротких комментариев New York Times со стороны Telegram ничего в публичное поле не поступало», — высказался Лобушкин о Болгар. Экс-сотрудник Дурова рассказал, что его команда запросила у представителя Telegram полный текст их комментариев New York Times. По его словам, газета не включила в материал важные детали.

«Мы узнали, что в 2019 году Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар семь миллионов евро единоразово для поддержки троих детей. Расчет был 10 тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия — ровно так же, как Дуров поддерживает и остальных своих детей», — отметил Лобушкин. Позже, по его словам, Болгар назвала эти средства «личными сбережениями».

Лобушкин отметил, что факт того, что все средства на самом деле изначально предназначались для детей, легко доказуем, поэтому сторона Дурова выступает за разрешение вопроса в суде.

«Ирина любит делать акцент на том, что она заботливая мать троих детей, но плохо скрывает свою патологическую страсть к роскоши. Уже после перевода на счет Ирины семи миллионов долларов, Дуров позволял ей пользоваться своим банковским счетом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет Болгар спустила 18 миллионов долларов с его счетов на люксовые бренды и ювелирку», — рассказал экс-пресс-секретарь бизнесмена. Он добавил, что отправленные Дуровым деньги не были использованы по назначению.

По словам Лобушкина, доступ к счету Дурова для Болгар был закрыт в первой половине 2023-го, когда траты превысили «нормы приличия». Он обратил внимание на то, что примерно в это же время Болгар подала заявление на единоличное опекунство.

Ранее стало известно, что в 2023 году Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Она обвинила предпринимателя в применении физического насилия к сыну.

Петербурженка Ирина Болгар в июле заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети.