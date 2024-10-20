Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик приехал в Казань

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приехал в Казань, чтобы посетить саммит БРИКС, который запланирован на 22-24 октября. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Додик встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины выразил благодарность Минниханову за приглашение посетить Казань в дни проведения саммита БРИКС.

О планах Додика принять участие в мероприятии стало известно 20 сентября. Как отмечал политик, ситуация в мире не отвечает таким ценностям БРИКС, как уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство в их внутренние дела. Именно по этой причине он гордится приглашением на саммит.