Президент Республики Сербской Додик посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетит саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Я буду 20-го [октября] в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита», — сказал политик.

По мнению Додика, ситуация в мире не отвечает таким ценностям БРИКС как уважение суверенных прав других государств, а также невмешательство в их внутренние дела. Именно поэтому президент Республики Сербской гордится приглашением на мероприятие, подчеркнул он.