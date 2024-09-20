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14:02, 20 сентября 2024Мир

Додик посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Республики Сербской Додик посетит саммит БРИКС в Казани

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетит саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Я буду 20-го [октября] в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита», — сказал политик.

По мнению Додика, ситуация в мире не отвечает таким ценностям БРИКС как уважение суверенных прав других государств, а также невмешательство в их внутренние дела. Именно поэтому президент Республики Сербской гордится приглашением на мероприятие, подчеркнул он.

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      Виктория Кондратьева
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