В МИД России назвали число подтвердивших участие в саммите БРИКС лидеров государств

Рябков: более 20 лидеров государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы имеем уже около 20 подтвержденных приглашений, то есть около 20 стран подтвердили свое участие в саммите в Казани на уровне лидеров», — сказал он.

По словам замглавы МИД, этот список продолжает расширяться. Дипломат добавил, что своевременно информация по конкретным персоналиям будет предоставлена.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила мнение, что саммит БРИКС в Казани станет сенсационным на мировом уровне. Она уточнила, что решение расширить формат мероприятий БРИКС стало шоком для Запада, так как показало окончание эпохи однополярного мира.

