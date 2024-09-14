Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 14 сентября 2024Мир

В МИД России назвали число подтвердивших участие в саммите БРИКС лидеров государств

Рябков: более 20 лидеров государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы имеем уже около 20 подтвержденных приглашений, то есть около 20 стран подтвердили свое участие в саммите в Казани на уровне лидеров», — сказал он.

По словам замглавы МИД, этот список продолжает расширяться. Дипломат добавил, что своевременно информация по конкретным персоналиям будет предоставлена.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила мнение, что саммит БРИКС в Казани станет сенсационным на мировом уровне. Она уточнила, что решение расширить формат мероприятий БРИКС стало шоком для Запада, так как показало окончание эпохи однополярного мира.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

      В МИД России назвали число подтвердивших участие в саммите БРИКС лидеров государств

      В больнице Петербурга загорелся компьютерный томограф

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      Раскрыта позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России

      В МИД России понадеялись на сенсационность саммита БРИКС

      В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

      Стали известны подробности возвращения российских пленных

      На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

      На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше