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13:52, 14 сентября 2024Мир

В МИД России понадеялись на сенсационность саммита БРИКС

Захарова: октябрьский саммит БРИКС в Казани станет сенсационным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, станет сенсационным на мировом уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — рассказала дипломат в ходе Медиасаммита БРИКС.

Кроме того, Захарова напомнила, что Россия провела уже 150 мероприятий в качестве председателя клуба. Она также подчеркнула, что решение расширить формат в прошлом году стало шоком для Запада, так как показало окончание эпохи однополярного мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже 34 страны пожелали присоединиться к работе организации БРИКС для создания эффективного взаимодействия между государствами. Также российский лидер сообщал, что планы посетить Казань подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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      Максим Габриелян
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