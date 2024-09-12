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11:51, 12 сентября 2024Мир

Путин раскрыл число желающих сотрудничества с БРИКС стран

Президент Путин: уже 34 страны пожелали присоединиться к работе БРИКС

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Уже 34 страны пожелали присоединиться к работе организации БРИКС для создания эффективного взаимодействия между государствами. Об этом на встрече с представителями стран-участниц объединения по вопросам безопасности заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства», — сообщил российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС «вызывает скрежет зубов у недругов объединения». «То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве (...) эти форматы были заложены здесь», — подчеркнула она.

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      Виктория Кондратьева
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