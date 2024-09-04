Захарова рассказала о скрежете зубов от БРИКС у недругов

Захарова: расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов объединения

Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов объединения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

Захарова подчеркнула важность Восточного экономического форума (ВЭФ) для развития отношений России и стран Азии. Дипломат отметила, что диалог Москвы и азиатских государств повлиял на развитие БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве (...) эти форматы были заложены здесь», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Ранее Захарова предупредила НАТО о болезненном ответе Украине в случае совершения Киевом новых террористических действий. По словам дипломата, европейские политики теряют чувство реальности.