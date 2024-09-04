В МИД России предупредили НАТО о болезненном ответе Украине

Захарова: Россия предупредила НАТО о крайне болезненном ответе Украине

Россия предупредила страны Североатлантического альянса о незамедлительном и крайне болезненном ответе Украине, в случае совершения Киевом новых террористических действий. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Россия хотела бы предупредить тех безответственных политиков в странах Европейского союза (ЕС) и НАТО о том, что в случае совершения Киевом новых агрессивных и террористических действий, ответ Москвы последует незамедлительно. И он будет крайне болезненным», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, европейские политики «теряют чувство реальности и абсолютно не задумываются» о потенциальных рисках эскалации украинского конфликта, в том числе «в контексте собственных интересов».

Ранее Захарова заявила, что Запад все более нагло демонстрирует участие в конфликте на Украине в качестве заинтересованной стороны.