Захарова заявила о наглой демонстрации Западом участия в конфликте на Украине

Захарова: Запад все более нагло демонстрирует участие в конфликте на Украине

Запад все более нагло демонстрирует участие в конфликте на Украине в качестве заинтересованной стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Мы видим уже в прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима», — сказала дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического подчеркнула, что Запад по сути спонсирует терроризм, поддерживая удары Киева по России дальнобойным оружием. По ее словам, так называемая координация ударов по России и есть создание «террористической организации в виде киевского режима», а потом ее спонсорство.