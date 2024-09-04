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10:10, 4 сентября 2024Мир

Захарова заявила о наглой демонстрации Западом участия в конфликте на Украине

Захарова: Запад все более нагло демонстрирует участие в конфликте на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад все более нагло демонстрирует участие в конфликте на Украине в качестве заинтересованной стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Мы видим уже в прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима», — сказала дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического подчеркнула, что Запад по сути спонсирует терроризм, поддерживая удары Киева по России дальнобойным оружием. По ее словам, так называемая координация ударов по России и есть создание «террористической организации в виде киевского режима», а потом ее спонсорство.

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      Семен Александров
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