Экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году

Экономист Разуваев: цены на продукты в России могут вырасти на 15 % к концу года

Цена на продукты для новогоднего стола может вырасти на 15 процентов к концу года. Такой прогноз сделал экономист Александр Разуваев в беседе с Ura.ru.

По оценкам аналитика, продуктовая инфляция в России достигла 20-25 процентов и продолжит увеличиваться. К пример, за последний год сливочное масло подорожало на четверть и все еще растет в цене. К Новому году яйца станут дороже еще минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых.

Одной из причин возможного роста цен, как отмечает Разуваев, станет ослабление рубля. Это непосредственно связано с государственными расходами. «У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет девяти-десяти процентов при целевом значении в четыре процента», — рассказал экономист.

Разуваев заметил, что многие объясняют повышение цен увеличением расходов на сырье и логистику, однако его еще одним важным фактором является дефицит на рынке труда. Он провоцирует рост зарплат, в ответ на что производители делают наценку на товары. Аналитик предупредил, что продукты не будут становиться дешевле, но рост их стоимости еще может замедлиться.

Ранее сообщалось, что закупочные цены на сливочное масло для российских торговых сетей с начала года выросли более чем на 31 процент. Эту ситуацию на рынке председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Караваев сравнил с прошлогодними событиями вокруг подорожания куриных яиц. «Причины роста цен на сливочное масло лежат на стороне производителей», — указал он.