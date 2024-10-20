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04:32, 20 октября 2024Силовые структуры

Экс-глава цифровой трансформации ФСИН Тимченко не признал вину во взятке

Экс-глава цифрового управления ФСИН Тимченко не признал вину во взяточничестве

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Бывший глава управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексей Тимченко не признал вину во взяточничестве и посчитал предъявленные ему обвинения необоснованными. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

«Тимченко считает, что ему предъявлены необоснованные обвинения. Вину не признает», — сказал он.

Тимченко обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В конце августа суд заключил его под стражу на два месяца. Защита подсудимого сочла такое решение незаконным.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест Алексею Тимченко, который обвиняется в получении взятки в размере два миллиона рублей. Он будет находиться под стражей до 19 ноября.

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      Артём Верейкин
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