Главе цифрового управления ФСИН Тимченко продлили арест по делу о двухмиллионной взятке

В Москве суд продлил арест до 19 ноября главе цифрового управления ФСИН Тимченко

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест главе управления цифровой трансформации ФСИН Алексею Тимченко, который обвиняется в получении взятки в размере два миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Он будет под стражей до 19 ноября. В отношении Тимченко следователи возбудили уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Высокопоставленного сотрудника ФСИН задержали 21 августа. В тот же день суд отправил его под стражу. По версии следствия, Тимченко получил два миллиона рублей при закупках программного обеспечения.