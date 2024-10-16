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10:48, 16 октября 2024Силовые структуры

Главе цифрового управления ФСИН Тимченко продлили арест по делу о двухмиллионной взятке

В Москве суд продлил арест до 19 ноября главе цифрового управления ФСИН Тимченко

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест главе управления цифровой трансформации ФСИН Алексею Тимченко, который обвиняется в получении взятки в размере два миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Он будет под стражей до 19 ноября. В отношении Тимченко следователи возбудили уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Высокопоставленного сотрудника ФСИН задержали 21 августа. В тот же день суд отправил его под стражу. По версии следствия, Тимченко получил два миллиона рублей при закупках программного обеспечения.

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