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21:28, 21 августа 2024Силовые структуры

Назван размер полученной главой цифрового управления ФСИН Тимченко взятки

Глава цифрового управления ФСИН Тимченко обвиняется в получении взятки на ₽2 млн

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко обвиняется в получении взятки в размере два миллиона рублей при закупках программного обеспечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Замоскворецкий районный суд Москвы взял под стражу Алексея Тимченко по делу о взятке 21 августа. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

19 декабря 2023 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника самарского главка МЧС Олега Бойко по делу о коррупции. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью.

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      Юлия Мискевич
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