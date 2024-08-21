Назван размер полученной главой цифрового управления ФСИН Тимченко взятки

Глава цифрового управления ФСИН Тимченко обвиняется в получении взятки на ₽2 млн

Глава управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко обвиняется в получении взятки в размере два миллиона рублей при закупках программного обеспечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Замоскворецкий районный суд Москвы взял под стражу Алексея Тимченко по делу о взятке 21 августа. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

19 декабря 2023 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника самарского главка МЧС Олега Бойко по делу о коррупции. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью.