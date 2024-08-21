Главу цифрового управления ФСИН Тимченко взяли под стражу по делу о взятке

Суд Москвы взял под стражу на 2 месяца главу цифрового управления ФСИН Тимченко

Замоскворецкий районный суд Москвы взял под стражу начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тимченко пробудет под арестом два месяца, до 19 октября. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее появилось видео задержания высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства. Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.