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20:16, 21 августа 2024Силовые структуры

Главу цифрового управления ФСИН Тимченко взяли под стражу по делу о взятке

Суд Москвы взял под стражу на 2 месяца главу цифрового управления ФСИН Тимченко

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Замоскворецкий районный суд Москвы взял под стражу начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тимченко пробудет под арестом два месяца, до 19 октября. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее появилось видео задержания высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства. Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

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      Илона Палей
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