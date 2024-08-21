Задержание высокопоставленного сотрудника ФСИН в трусах попало на видео

Появилось видео задержания главы цифрового управления ФСИН Тимченко за взятку

Появилось видео задержания начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке. Запись публикуют «Известия» (IZ.RU).

На кадрах видно, как силовикам открывают дверь квартиры и в проеме показывается Тимченко в нижнем белье. Его просят лечь на пол, забирают телефон и требуют назвать пароль. Далее Тимченко уведомляют о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства России задержали по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Тимченко просят арестовать — ходатайство о заключении его под стражу уже поступило в суд.