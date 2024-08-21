Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

СК просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко

Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ходатайство о заключении его под стражу уже поступило в суд.

Высокопоставленный сотрудник ведомства был задержан по подозрению в коррупции 20 августа. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.