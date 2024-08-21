Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы.
Ходатайство о заключении его под стражу уже поступило в суд.
Высокопоставленный сотрудник ведомства был задержан по подозрению в коррупции 20 августа. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.