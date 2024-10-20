Экс-главу банка «Открытие» обвинили в хищении миллиардов рублей

«Ъ»: экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвинили в хищении 3 миллиардов рублей

Экс-главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении примерно трех миллиардов рублей. Об этом стало известно «Коммерсанту» («Ъ»).

Как уточняется, бывший председатель правления банка выдал кредит на эту сумму кипрской компании Benirlia Holdings Limited, подконтрольной ему. По версии следствия, фирма не выплатила долг. Кроме того, отмечается, что компания находится в процессе ликвидации.

Ромаев покинул Россию в 2020 году. МВД РФ пытается объявить его в международный розыск, пишет «Ъ». По информации источника «Коммерсанта», бывший топ-менеджер имеет кипрское гражданство и проживает в Монако.

18 октября стало известно, что Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Ромаева. Экс-глава банка обвиняется в особо крупной растрате.

В августе Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Вадима Беляева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как сообщалось, он уехал из России в США.