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11:57, 20 октября 2024Бывший СССР

Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

Эксперт Шорников: упразднение автономии приведет к отделению Гагаузии от Молдовы

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Упразднение автономии приведет к отделению Гагаузии от Молдовы, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что гагаузы будут изо всех сил противостоять угрозе румынизации, которая для них становится все реальнее. Он заявил, что нынешние власти Молдавии «чуть ли не в открытую разрабатывают планы подавления гагаузов и упразднения автономии». Однако, по мнению Шорникова, последствием подобного решения может стать провозглашение гагаузами независимости.

Гагаузы держатся за молдавскую государственность, так как на данный момент она является для них своеобразным щитом перед угрозой румынизации. Если же правительство Молдавии возьмет курс на объединение с Румынией, это может спровоцировать отделение Гагаузии, предупредил эксперт. «В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья», — отметил Шорников.

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