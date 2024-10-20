Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

Эксперт Шорников: упразднение автономии приведет к отделению Гагаузии от Молдовы

Упразднение автономии приведет к отделению Гагаузии от Молдовы, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что гагаузы будут изо всех сил противостоять угрозе румынизации, которая для них становится все реальнее. Он заявил, что нынешние власти Молдавии «чуть ли не в открытую разрабатывают планы подавления гагаузов и упразднения автономии». Однако, по мнению Шорникова, последствием подобного решения может стать провозглашение гагаузами независимости.

Гагаузы держатся за молдавскую государственность, так как на данный момент она является для них своеобразным щитом перед угрозой румынизации. Если же правительство Молдавии возьмет курс на объединение с Румынией, это может спровоцировать отделение Гагаузии, предупредил эксперт. «В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья», — отметил Шорников.

Ранее сообщалось, что наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях. По словам директора неправительственной организации Promo-LEX Николая Панфила, 7 из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе ста метров вокруг.