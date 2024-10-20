Эстония начала подготовку к защите границ

Defense One: Эстония планирует закупить ракеты и дроны для защиты границ

Эстония планирует закупить дальнобойные ракеты и дроны для повышения обороноспособности и защиты границ в будущем, заявил глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар. Об этом он рассказал в интервью изданию Defense One.

Саар подчеркнул, что нельзя «продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием», поэтому Эстония должна действовать быстрее НАТО для обеспечения национальной безопасности. В связи с этим, по его словам, власти страны начали подготовку к защите границ, для чего планируют в ближайшие годы увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) малой дальности.

Также Саар отметил, что в рамках следующего проекта в области обороны до 2035 года планируется провести учения, «чтобы рассмотреть более дальнобойное оружие, чем IRIS-T».

Ранее Магнус-Вальдемар Саар рассказал, что Эстония попросила США продать в три раза больше крылатых ракет ATACMS. Он заявил о планах властей страны приобрести минимум в три раза больше ракет, чем ранее заявленная цифра в 18 единиц вооружения.