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14:25, 20 октября 2024Россия

Губернатор описал национальную идею России словами «рожать как можно больше детей»

Губернатор Шумков призвал рожать детей и не идти против божьего замысла

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россияне должны рожать как можно больше детей, потому что не следует идти против божьего замысла. С таким призывом на своем канале в Telegram обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами», — выразил он свое видение национальной идеи России, поисками которой, по его словам, «занимается множество больших умов».

Губернатор подчеркнул, что добровольный отказ от рождения детей, или чайлдфри, является попыткой «нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин» и нарушением «замысла божьего», при этом он подается «как некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью». Шумаков также добавил под записью хештег «Обыкновенный сатанизм».

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