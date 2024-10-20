Губернатор описал национальную идею России словами «рожать как можно больше детей»

Губернатор Шумков призвал рожать детей и не идти против божьего замысла

Россияне должны рожать как можно больше детей, потому что не следует идти против божьего замысла. С таким призывом на своем канале в Telegram обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами», — выразил он свое видение национальной идеи России, поисками которой, по его словам, «занимается множество больших умов».

Губернатор подчеркнул, что добровольный отказ от рождения детей, или чайлдфри, является попыткой «нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин» и нарушением «замысла божьего», при этом он подается «как некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью». Шумаков также добавил под записью хештег «Обыкновенный сатанизм».

«Давно известно, кто именно провоцирует восстание против бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт…» — заключил глава российского региона.

Ранее стало известно, что беременным россиянкам начнут выдавать в «папке помощи» письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла (в миру Владимир Гундяев — прим. «Ленты ру»).