«Хезболла» ударила ракетами по израильским базам

Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской военной базе Филон

Боевики ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» нанесли ракетный удар по военной базе на севере Израиля. Об этом представители организации сообщили в Telegram.

«Бойцы "Исламского сопротивления" в 12:30 (совпадает с мск — прим. «Ленты ру») в воскресенье, 20 октября, атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина», — указали в «Хезболле».

Ранее израильская авиация нанесла удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма.