«Хезболла» ударила ракетами по израильским базам

Боевики ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» нанесли ракетный удар по военной базе на севере Израиля. Об этом представители организации сообщили в Telegram.
«Бойцы "Исламского сопротивления" в 12:30 (совпадает с мск — прим. «Ленты ру») в воскресенье, 20 октября, атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина», — указали в «Хезболле».
Ранее израильская авиация нанесла удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма.