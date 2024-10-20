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15:42, 20 октября 2024Мир

«Хезболла» ударила ракетами по израильским базам

Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской военной базе Филон

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Боевики ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» нанесли ракетный удар по военной базе на севере Израиля. Об этом представители организации сообщили в Telegram.

«Бойцы "Исламского сопротивления" в 12:30 (совпадает с мск — прим. «Ленты ру») в воскресенье, 20 октября, атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина», — указали в «Хезболле».

Ранее израильская авиация нанесла удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма.

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      Виктория Кондратьева
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